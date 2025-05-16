У Кременчуці перевірять проєкт реконструкції Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, яка триває 5 років

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 111

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва замовило експертизу проєкту реконструкції будівель стаціонару та госпблоку «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Договір уклали з ТОВ «УК Експертиза». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи. Експертизу компанія проведе за понад 150 тисяч гривень. Водночас сам договір у системі не оприлюднювали. Роботи мають завершити до кінця року.

Додамо, що у 2025 році на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з місцевого бюджету планують виділити 25 млн гривень.

Очікується, що на кінець року ремонт буде готовим на 33%. Загальна вартість реконструкції, яка триває з 2020-го, становить майже 153 млн грн. Понад третину — це 50,6 млн грн — покриває Кременчук.

У квітні цьогоріч Кременчуцька громада отримала 5 мільйонів гривень державної субвенції на проведення ремонту.