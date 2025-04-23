Кременчук отримав майже 38 мільйонів гривень державної субвенції на капітальні ремонти

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 98

Кременчуцька громада отримала від держави майже 38 мільйонів гривень субвенції на капітальні ремонти комунальних закладів. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 23 квітня.

Зокрема, 32 млн грн підуть на реконструкцію дитячого садочка № 45, що розташований на вулиці Лікаря Бончука, 5-А (попередня назва вулиці — Генерала Манагарова), ще 5 млн грн — на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

Що відомо про ремонт приміщень під міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю

У 2025 році на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з місцевого бюджету планують виділити 25 млн гривень.

Очікується, що на кінець року ремонт буде готовим на 33%. Загальна вартість реконструкції з 2020 по 2025 роки становить майже 153 млн грн. Понад третину — це 50,6 млн грн — покриває Кременчук.

Реконструкція дитсадка № 45: що відомо

Зазначимо, що реконструкція дитсадка триває з 2017 року. Колишній садок № 45 простояв покинутим майже 10 років. Капітальний ремонт оцінили в 17,6 млн гривень. Відтоді ціна виросла до 24,5 млн гривень. У вересні 2023 року стало відомо, що вартість робіт зросла до 26 млн грн.

У 2020 році у Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн. Однак витратили лише 950 тис. гривень. Договір із підрядником КГП «Союзрембуд» розірвали, роботи знов завмерли. У лютому 2023 року комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» замовило коригування проєкту реконструкції дитсадка (ціна договору — 620,9 тис. гривень). Такі самі роботи підприємство замовляло і в грудні 2021 року. Тоді оновлення кошторису коштувало бюджету 370 тис. гривень.

За розрахунками управління економічного розвитку мерії станом на вересень 2023 року, за весь цей час на роботи витратили 9 млн гривень.

Загалом частину грошей надають в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Станом на 2024 рік — це до 32 млн 883 тис. грн. Іншу частину виділятиме місто.

У 2025 році у Кременчуці планується витратити майже 18 мільйонів гривень на капітальний ремонт закладу. Очікується, що він буде готовим на 49%. Загальна вартість реконструкції, яка триває з 2017 року, становить 62 млн 939 тисяч 733 гривень. Місцевий бюджет «покриває» майже половину цієї суми — 31 млн 56 тис. 433 грн.