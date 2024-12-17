Капітальні витрати 2025 року: дитсадок №45 у Кременчуці буде готовим майже на половину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 70

Загальна вартість реконструкції, яка триває з 2017 року, становить 62 млн 939 тисяч 733 гривень

У наступному році у Кременчуці планують витратити майже 18 млн гривень на реконструкцію дитячого садочка № 45, що розташований на вулиці Лікаря Бончука, 5-А (попередня назва вулиці — Генерала Манагарова). Очікується, що він буде готовим на 49%. Про це стало відомо з обсягів капітальних вкладень бюджету Кременчуцької громади на інвестиційні проєкти у 2025 році.

Загальна вартість реконструкції, яка триває з 2017 року, становить 62 млн 939 тисяч 733 гривень. Місцевий бюджет «покриває» майже половину цієї суми — 31 млн 56 тис. 433 грн.

Додамо, що під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня міський голова Віталій Малецький розповів, що управління капітального будівництва, яке опікується будівництвом садка, цьогоріч повернуло до місцевого бюджету 24 млн гривень — «їх не використали», наголосив Малецький.

Реконструкція дитсадка №45: що відомо

Зазначимо, що реконструкція будівлі триває з 2017 року. Колишній садок № 45 простояв покинутим майже 10 років. Капітальний ремонт оцінили в 17,6 млн гривень. Відтоді ціна виросла до 24,5 млн гривень. У вересні 2023 року стало відомо, що вартість робіт зросла до 26 млн грн.

У 2020 році у Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн. Однак витратили лише 950 тис. гривень. Договір із підрядником КГП «Союзрембуд» розірвали, роботи знов завмерли. У лютому 2023 року комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» замовило коригування проєкту реконструкції дитсадка (ціна договору — 620,9 тис. гривень). Такі самі роботи підприємство замовляло і в грудні 2021 року. Тоді оновлення кошторису коштувало бюджету 370 тис. гривень.

За розрахунками управління економічного розвитку мерії станом на вересень 2023 року, за весь цей час на роботи витратили 9 млн гривень.

Загалом частину грошей надають в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Станом на 2024 рік — це до 32 млн 883 тис. грн. Іншу частину виділятиме місто. У липні Кременчуцьке управління капітального будівництва уклало договір з фірмою «Кремелектро» на ремонт дитячого садочка на загальну суму майже 52 млн гривень.