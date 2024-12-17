«Жив з мрією, з радістю, з добротою в серці». У Кременчуці попрощались з бійцем Євгенієм Солов’єм

17 грудня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Євгенієм Солов’єм. Воїн був солдатом, гранатометником десантно-штурмового відділення.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Євгенія мобілізували цьогоріч у жовтні. Загинув чоловік 10 грудня під час оборони України у селі Погребки Курської області РФ.
Товариш загиблого Євген розповідає, що чоловіки разом грали у футбол.
Інший друг військового Євгеній каже, що один одного вони знали ще з дитинства.
Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Деївському кладовищі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.