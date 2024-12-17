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«Жив з мрією, з радістю, з добротою в серці». У Кременчуці попрощались з бійцем Євгенієм Солов’єм

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 736

Загинув чоловік 10 грудня під час оборони України у селі Погребки Курської області РФ

17 грудня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Євгенієм Солов’єм. Воїн був солдатом, гранатометником десантно-штурмового відділення. 

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Євгенія мобілізували цьогоріч у жовтні. Загинув чоловік 10 грудня під час оборони України у селі Погребки Курської області РФ. 

Товариш загиблого Євген розповідає, що чоловіки разом грали у футбол.

 

— Це найдобріша людина, яку я знав. Він добрий, завжди посміхався, завжди скромний такий був хлопець. Таких людей у нас мало. Він віддав борг за нашу Батьківщину. Ми його ніколи не забудемо, — каже Євген.

Інший друг військового Євгеній каже, що один одного вони знали ще з дитинства. 

 

— Ми займалися спортом разом, грали. Ось недавно він мені телефонував, вітав з днем народження. Він дуже світла людина, добрий, дуже позитивний, хороша людина. Не так його повне життя було закінчитися. Напевно, йому мусив бути тут, але віддав своє життя за Україну, за всіх нас. Жив з мрією, з радістю, з добротою в серці, — каже Євгеній. 

Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Деївському кладовищі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання загиблі на війні Прощання
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