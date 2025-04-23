Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 24 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • пров. Івана Котляревського, 1-17

  • пров. Лесі Українки, 1/14-13/17

  • пров. Танковий, 2/9-20

  • вул. Вадима Пугачова, 7А

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92

  • вул. Івана Котляревського, 1-30

  • вул. Капітана Корпана, 2-25/9

  • вул. Лебедина, 55-106

  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Верхньодніпровський, 7

  • пров. Винахідників Бикових, 3-18

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новоіванівський, 1/3-21

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Прорізний, 17-37, 30

  • пров. Силікатний, 1-17/18

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Тихий, 1-8

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Чередницький, 4

  • пр-д Дружби, 23

  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Богдана Хмельницького, 24

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8, 52-70

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Івана Приходька, 112-135Г

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21, 50/11-73

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Лікаря Бончука, 28-30

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25; 26-40

  • вул. Махоркова, 9/1-24А

  • вул. Миколи Кучми, 65-94

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Олександріївська, 1, 3, 28-89

  • вул. Паризька, 2/32-12, 14/35

  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26, 2/26-8

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Садова, 5-16

  • вул. Сержанта Філіппова, 3-33

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, 57А, 61

  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Володимира Сосюри, 5

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Володимира Сосюри, 5

  • вул. Євгена Патона, 25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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