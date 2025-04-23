Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 24 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Івана Котляревського, 1-17
пров. Лесі Українки, 1/14-13/17
пров. Танковий, 2/9-20
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92
вул. Івана Котляревського, 1-30
вул. Капітана Корпана, 2-25/9
вул. Лебедина, 55-106
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
пров. Верхньодніпровський, 7
пров. Винахідників Бикових, 3-18
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Олександра Герцена, 3-9Б
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Прорізний, 17-37, 30
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пр-д Дружби, 23
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Дмитра Демидюка, 7-42
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8, 52-70
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Приходька, 112-135Г
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21, 50/11-73
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25; 26-40
вул. Махоркова, 9/1-24А
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександріївська, 1, 3, 28-89
вул. Паризька, 2/32-12, 14/35
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Рєпіна, 1/30-20/26, 2/26-8
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Садова, 5-16
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Старшого лейтенанта Кагала, 57А, 61
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Чередницька, 30-79
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20.
пров. Володимира Сосюри, 5
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
вул. Євгена Патона, 25
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
пров. Володимира Сосюри, 5
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1-186.
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