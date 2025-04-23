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В уряді готують зміни у пенсійному забезпеченні військовослужбовців

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 107

 

У законопроєкті пропонується вдосконалити пенсійне забезпечення тих військовослужбовців, які стали на захист України, але не є кадровими військовими

В Україні колишні військові становлять майже половину серед отримувачів так званих «спеціальних» пенсій. Водночас більшість кадрових військових не брали безпосередньої участі у бойових діях. Натомість мобілізовані, які зі зброєю в руках захищали країну, після демобілізації за нинішнім законодавством отримують пенсії на рівні звичайних громадян. Така ситуація викликає запитання щодо справедливості пенсійного забезпечення, особливо в умовах повномасштабної війни, коли деякі мобілізовані воюють четвертий рік поспіль. Саме тому уряд працює над законопроєктами, які прив'яжуть розмір пенсії до реального стажу та зарплати, а також покращать пенсійне забезпечення для військовослужбовців, які захищали Батьківщину.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю Oboz.ua.

За її словами, із 810 тисяч людей, що отримують пенсії за спеціальними законами, близько 396 тисяч становлять військові пенсіонери. А серед них лише 94 тисячі мають статус ветерана війни — учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або членів родин загиблих захисників. До цієї категорії належать не лише військовослужбовці ЗСУ, а й представники Нацгвардії, СБУ, прикордонної та розвідувальної служб.

Жолнович пояснила, що ті, хто нині проходить військову службу й отримує бойові доплати, вже сплачують із них внески до Пенсійного фонду, що вплине на розмір їхньої пенсії у майбутньому. З 2025 року держава навіть розширила максимальну базу для нарахування внесків, що дозволить військовим «накопичити» вищі пенсійні виплати зі своєї зарплати.

Що планують змінити, щоб покращити ситуації з військовими пенсіями

За словами міністерки, для посилення справедливості у пенсійному забезпеченні, Мінсоцполітики працює над кількома важливими речами, які мають забезпечити більшу справедливість у пенсійному забезпеченні. Зокрема, йдеться про:

  • запровадження накопичувальної системи для військових;
  • оновлену формулу розрахунку пенсії, яка враховуватиме реальний стаж та розмір зарплати.

Крім того, готуються зміни для вдосконалення пенсійного забезпечення тих військовослужбовців, які стали на захист України, але не є кадровими військовими.

Міністерка зазначила, що налагодивши систему спеціальних пенсійних виплат держава зможе подякувати захисникам та захисницям після демобілізації не лише словами, а й реальною, достойною підтримкою їх у старості.

 

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 тисячу гривень. І це внаслідок запроваджених обмежень на надвисокі пенсії, які перевищують 23 610 грн, які Кабмін увів у січні цього року.

Адже наприкінці минулого року в Україні майже 5 тисяч осіб отримували пенсію розміром понад 50 тисяч гривень на місяць. А найбільша виплата, яку щомісяця отримував український пенсіонер, тоді становила 390 184 гривні на місяць.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

У січні «Кременчуцький Телеграф» писав, що в уряді знайшли спосіб, як зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних коштів, й встановили понижуючі коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Пенсії держслужбовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів (2361 грн), з січня 2025 року почнуть виплачувати не повністю. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1 від 3 січня «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану», яка набрала чинності з дня його опублікування.

Більш ніж 10 мільйонам українців пенсії проіндексували та вже виплатили: який зараз середній розмір пенсії

У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати

Нещодавно ми писали, що внаслідок індексації пенсій на 11,5% їх середній розмір зріс до 6345 грн. Ми також повідомляли, що у квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій, пояснюючи кому та наскільки підвищать виплати

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін Мінсоцполітики законопроєкт військові пенсіонери
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