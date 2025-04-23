Для учнів двох шкіл Кременчука виділять майже 100 тисяч гривень — проєкт рішення

Випускники Кременчуцької гімназії № 18 та ліцею № 17 отримають майже 100 тисяч гривень. Ці гроші розподілять між дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Відповідний проєкт рішення мають розглянути на сесії міської ради, його вже підтримали члени депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 23 квітня.
Відомо, що ця допомога є одноразовою. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, дітям загиблих захисників та захисниць щомісяця виплачуватимуть допомогу від міста.
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