Для учнів двох шкіл Кременчука виділять майже 100 тисяч гривень — проєкт рішення

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Випускники Кременчуцької гімназії № 18 та ліцею № 17 отримають майже 100 тисяч гривень. Ці гроші розподілять між дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Відповідний проєкт рішення мають розглянути на сесії міської ради, його вже підтримали члени депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 23 квітня.

Відомо, що ця допомога є одноразовою. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, дітям загиблих захисників та захисниць щомісяця виплачуватимуть допомогу від міста.