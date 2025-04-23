Сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 тисяча гривень — Мінсоцполітики

З січня цього року уряд запровадив обмеження на надвисокі пенсії, застосувавши коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 610 грн
У 2025 році в Україні урізали надвеликі пенсії, що дало змогу розвантажити Пенсійний фонд та економити майже 120 млн грн щомісяця. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю Oboz.ua.
Глава Мінсоцполітики пояснила, що метою було зробити систему справедливішою і зменшити розрив між пенсіями, які призначають за спеціальними законами, і тими, які вирахували за загальними правилами.
Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн
Нагадаємо, у січні «Кременчуцький Телеграф» писав, що в уряді знайшли спосіб, як зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних коштів, й встановили понижуючі коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Пенсії держслужбовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів (2361 грн), з січня 2025 року почнуть виплачувати не повністю. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1 від 3 січня «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану», яка набрала чинності з дня його опублікування.
Більш ніж 10 мільйонам українців пенсії проіндексували та вже виплатили: який зараз середній розмір пенсії
У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.
Нещодавно ми писали, що внаслідок індексації пенсій на 11,5% їх середній розмір зріс до 6345 грн.
Ми також повідомляли, що у квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій, пояснюючи кому та наскільки підвищать виплати.
Наприкінці минулого року ми писали, що в Україні майже 5 тисяч осіб отримують пенсію розміром понад 50 тисяч гривень на місяць. А найбільша виплата, яку щомісяця отримує український пенсіонер, тоді становила 390 184 гривні на місяць.
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