Наслідки дронової атаки у Полтаві: троє людей в лікарні, один — у реанімації, непридатні п’ять будинків

Станом на 16.12 23 квітня у лікарнях залишаються троє постраждалих від нічної атаки дронів по Полтаві. Один з них перебуває у реанімації. Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова.
Унаслідок удару пошкоджено вже 102 об’єкти, серед них:
За попередніми даними, п’ять будинків визнано непридатними для проживання. У результаті атаки пошкоджено 782 вікна, з них 661 — у домогосподарствах.
Нагадаємо, в ніч на 23 квітня по Полтаві пролунало щонайменше 14 вибухів. За даними ДСНС, удари були спрямовані винятково по цивільній інфраструктурі. До ліквідації наслідків залучили 249 рятувальників та 26 одиниць техніки.
У Кременчуцькому районі уламки одного з дронів впали біля житлових будинків — пошкоджено скління. Постраждалих немає.
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