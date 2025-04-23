Наслідки дронової атаки у Полтаві: троє людей в лікарні, один — у реанімації, непридатні п’ять будинків

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 4

Станом на 16.12 23 квітня у лікарнях залишаються троє постраждалих від нічної атаки дронів по Полтаві. Один з них перебуває у реанімації. Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова.

Унаслідок удару пошкоджено вже 102 об’єкти, серед них:

31 багатоповерхівка,

61 приватне домоволодіння,

офісні та складські приміщення,

чотири заклади освіти,

нововиявлений об’єкт культурної спадщини.

За попередніми даними, п’ять будинків визнано непридатними для проживання. У результаті атаки пошкоджено 782 вікна, з них 661 — у домогосподарствах.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня по Полтаві пролунало щонайменше 14 вибухів. За даними ДСНС, удари були спрямовані винятково по цивільній інфраструктурі. До ліквідації наслідків залучили 249 рятувальників та 26 одиниць техніки.

У Кременчуцькому районі уламки одного з дронів впали біля житлових будинків — пошкоджено скління. Постраждалих немає.