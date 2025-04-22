У Кременчуці відкриється виставка місцевої художниці Вікторії Колесникової «Я обираю життя» (афіша)

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Кременчужан кличуть до картинної галереї Наталії Юзефович на виставку ботанічного живопису «Я обираю життя», авторка картин — кременчуцька художниця Вікторія Колесникова. Відкриття відбудеться у четвер, 24 квітня, о 14.00. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Така виставка у Кременчуці буде представлена вперше. Для відвідувачів експонуватимуться близько 40 акварельних робіт — це зображення тендітних, прекрасних квітів, відтворених з увагою до деталей їх ботанічної будови.

Ботанічний живопис — це жанр, що поєднує естетику образотворчого мистецтва з точністю наукової ілюстрації.

Урочисте відкриття виставки відбудеться у четвер, 24 квітня, о 14.00. Діятиме вона до 18 травня.

Подивитися на картини можна щодня, крім понеділка, із 10.00 до 17.00. Адреса галереї: м. Кременчук, вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).

Вхід на виставку вільний.