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Через атаку дронів по Полтаві поранені троє — прокуратура

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 308

 У місті пролунало 14 вибухів

Унаслідок нічної атаки дронів по Полтаві 22 квітня постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

За її даними, збройні сили РФ атакували місто дронами-камікадзе. У результаті обстрілу пошкоджено офісну будівлю, території та будівлі трьох підприємств, кілька приватних будинків, багатоповерхівок та автомобілі.

У місті пролунало щонайменше 14 вибухів.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що за даними ДСНС, під ударом опинилася винятково цивільна інфраструктура. Станом на ранок було відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Один із них — у тяжкому стані. Пошкоджені щонайменше 46 об’єктів

До ліквідації наслідків атаки залучили 249 рятувальників і 26 одиниць техніки.

У Кременчуцькому районі через падіння уламків дрона також постраждали будинки.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава вибухи дрони наслідки атаки
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