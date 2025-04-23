Через атаку дронів по Полтаві поранені троє — прокуратура

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 308

Унаслідок нічної атаки дронів по Полтаві 22 квітня постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

За її даними, збройні сили РФ атакували місто дронами-камікадзе. У результаті обстрілу пошкоджено офісну будівлю, території та будівлі трьох підприємств, кілька приватних будинків, багатоповерхівок та автомобілі.

У місті пролунало щонайменше 14 вибухів.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.