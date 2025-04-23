Через атаку дронів по Полтаві поранені троє — прокуратура

Унаслідок нічної атаки дронів по Полтаві 22 квітня постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.
За її даними, збройні сили РФ атакували місто дронами-камікадзе. У результаті обстрілу пошкоджено офісну будівлю, території та будівлі трьох підприємств, кілька приватних будинків, багатоповерхівок та автомобілі.
У місті пролунало щонайменше 14 вибухів.
Правоохоронці вже почали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що за даними ДСНС, під ударом опинилася винятково цивільна інфраструктура. Станом на ранок було відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Один із них — у тяжкому стані. Пошкоджені щонайменше 46 об’єктів
До ліквідації наслідків атаки залучили 249 рятувальників і 26 одиниць техніки.
У Кременчуцькому районі через падіння уламків дрона також постраждали будинки.
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