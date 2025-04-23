У Кременчуцькому районі через падіння уламків дрона пошкоджені будинки

У ніч на 23 квітня під час атаки російських безпілотників на Полтавщині уламки БпЛА впали на територію Кременчуцького району. Внаслідок цього у кількох будинках вибило вікна. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
У Кременчуцькому районі обійшлося без постраждалих.
Натомість у Полтаві дрони влучили по підприємствах і відкритих ділянках біля цивільної інфраструктури в Подільському та Шевченківському районах.
За даними ДСНС, під ударом опинилася винятково цивільна інфраструктура. Станом на ранок відомо про щонайменше шістьох постраждалих, троє з яких госпіталізовані. Один із них — у тяжкому стані.
До ліквідації наслідків атаки залучили 249 рятувальників і 26 одиниць техніки.
Пошкоджено щонайменше 46 об’єктів: житлові будинки, офісні та складські приміщення.
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