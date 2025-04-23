У Кременчуцькому районі через падіння уламків дрона пошкоджені будинки

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 1 516

Постраждалих немає, але у Полтаві — щонайменше шестеро поранених

У ніч на 23 квітня під час атаки російських безпілотників на Полтавщині уламки БпЛА впали на територію Кременчуцького району. Внаслідок цього у кількох будинках вибило вікна. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

У Кременчуцькому районі обійшлося без постраждалих.

Натомість у Полтаві дрони влучили по підприємствах і відкритих ділянках біля цивільної інфраструктури в Подільському та Шевченківському районах.

За даними ДСНС, під ударом опинилася винятково цивільна інфраструктура. Станом на ранок відомо про щонайменше шістьох постраждалих, троє з яких госпіталізовані. Один із них — у тяжкому стані.

До ліквідації наслідків атаки залучили 249 рятувальників і 26 одиниць техніки.

Пошкоджено щонайменше 46 об’єктів: житлові будинки, офісні та складські приміщення.