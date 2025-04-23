У Кременчуці придбають ноутбуки для шкіл: скільки на це можуть витратити

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

Рішення виконкому розглянуть на сесії міської ради

У Кременчуці влада закуповуватиме ноутбуки для закладів загальної середньої освіти. На це виділятимуть 3,1 млн гривень. Відповідне рішення виконавчого комітету розглянуть на найближчій сесії Кременчуцької міської ради. Відомо, що гроші на закупівлю техніки підуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Нагадаємо, на початку року кременчуцький виконавчий комітет отримав 212 тисяч гривень на закупівлю ноутбуків та іншого технічного обладнання для підрозділу виконкому, що займається питаннями організаційно-мобілізаційної роботи і бронювання.

Автор: Телеграф Джерело фото: www.volynnews.com

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