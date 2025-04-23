Кременчук, готуйтеся до вечора щирих емоцій — Ірина Федишин приїздить із великим концертом, який запам’ятається надовго 🎤
Кременчук, готуйтеся до вечора щирих емоцій — Ірина Федишин приїздить із великим концертом, який запам’ятається надовго!
Улюблені хіти «Долоньки», «Чужі уста», «Серця стук» та нові пісні прозвучать у супроводі яскравого шоу. На вас чекає концерт, після якого ще довго не захочеться вийти з емоційного підйому. Кожен виступ Ірини — це енергетика, яку неможливо підробити
Не пропустіть нагоду побачити виступ у своєму місті та розділити вечір справжньої музичної радості!
Кременчук, 11 травня, 18.00, Міський Палац Культури
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