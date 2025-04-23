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Нічна дронова атака на Полтаву: кількість постраждалих зросла до шести, одна людина у тяжкому стані

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 511

 

Відомо також про зруйнований приватний будинок

Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву кількість постраждалих людей зросла до шести. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, обласний центр опинився під атакою 13 дронів. Частину з них силам протиповітряної оборони вдалося збити, проте внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування.

 

Зокрема, повністю зруйнований приватний будинок. Пошкоджено також кілька багатоповерхових та приватних будинків, складські приміщення двох цивільних підприємств. У Шевченківському районі пошкоджень зазнали дві офісні будівлі та кілька багатоповерхівок. Пошкоджено також і кілька автомобілів.

 

Кількість постраждалих внаслідок атаки людей зросла до шести. Троє з них від госпіталізації відмовилися, інших трьох ушпиталили. Одна людина перебуває у тяжкому стані. 

Наразі на місцях продовжують працювати всі відповідні служби. Фахівці проводять обстеження для оцінки пошкоджень, — додає Когут.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські безпілотники атакували Полтаву. Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Мешканці також повідомляли про перебої з електропостачанням.

За словами т. в. о. мера Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучань працювали усі відповідні служби, оперативний штаб фіксував наслідки атаки. 

За даними пресслужби Державної служби надзвичайних ситуацій України, під атакою дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Когут
Теги: дронова атака Полтава постраждалі
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