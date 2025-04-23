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Споживач, Україна, Світ

У Раді пропонують штрафувати за порушення правил реалізації та споживання енергетичних напоїв

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 4

 

Неповнолітніх, які п’ють енергетики, пропонують штрафувати на 340-510 грн

Наразі у законодавстві України відсутні положення, які регулюють питання щодо виробництва та обігу енергетичних напоїв. Так само відсутні обмежувальні заходи, які б сприяли зменшенню споживання енергетичних напоїв та заборони на продаж таких напоїв особам, які не досягли 18-річного віку.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 13025-1, який передбачає внесення змін до КУпАП щодо встановлення відповідальності за порушення правил реалізації та споживання енергетичних напоїв.

Як зазначають автори законопроєкту у пояснювальній записці, наприкінці минулого року вони звернулися до Дослідницької служби Верховної Ради України з проханням провести аналітичне дослідження та проаналізувати питання застосування законодавчих обмежень щодо обігу енергетичних напоїв у закордонних країнах. На підставі цього аналізу і був розроблений законопроєкт. Наразі в законодавстві України не встановлено жодних обмежень щодо обігу, споживання та продажу, у тому числі й для осіб, які не досягли 18-річного віку енергетичних напоїв. Водночас Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, взяла на себе зобов'язання щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою наближення законодавства України до права Європейського Союзу.

Обмежувальні заходи щодо продажу енергетичних напоїв неповнолітнім особам наразі все більше застосовуються у Європі та США. Зокрема передбачаються штрафні санкції як для продавців, так і для споживачів цієї продукції. На підставі цього досвіду народні депутати Олена Вінтоняк та Марія Мезенцева-Федоренко закликають встановити адміністративну відповідальність за правопорушення пов’язані з реалізацією та споживанням енергетичних напоїв.

Зокрема, пропонується за споживання енергетиків особами, які не досягли 18-річного віку, встановити відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на суму від 340 до 510 грн (стаття 179-1).

За залучення особи, яка не досягла 18-річного віку до споживання енергетиків пропонується встановити аналогічну відповідальність. Згідно з законопроєктом, сплачувати штрафи будуть підлітки, які досягли 16-річного віку.

У разі, якщо це правопорушення вчинене малолітніми особами віком від 14 до 16 років, то до адміністративної відповідальності пропонується притягувати їх батьків (штраф 225-425 грн)

Стаття 1565 законопроєкту передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі енергетичними напоями у вигляді штрафу розміром від 850 до 1190 грн. А за порушення правил торгівлі енергетичними напоями з високим вмістом стимулюючих засобів з рук та лотків – штраф 680-1020 грн.

За продаж енергетичних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку, пропонується ввести штраф від 1700 до 2550 грн з конфіскацією предметів торгівлі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Getty Images
Теги: Верховна Рада законопроєкт неповнолітні
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