Внаслідок дронової атаки на Полтаву постраждали троє людей — ДСНС

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 210

Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву постраждали троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, під ударом російських дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Крім того, один безпілотник впав поблизу багатоповерхівки — у будинку вибиті вікна, пошкоджено фасад.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків дронової атаки. На місці також працюють психологи ДСНС — вони надають допомогу місцевим мешканцям.