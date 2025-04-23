Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву постраждали троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України.
За даними рятувальників, під ударом російських дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.
Крім того, один безпілотник впав поблизу багатоповерхівки — у будинку вибиті вікна, пошкоджено фасад.
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків дронової атаки. На місці також працюють психологи ДСНС — вони надають допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські безпілотники атакували Полтаву. Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Мешканці також повідомляли про перебої з електропостачанням.
За словами т.в.о. мера Полтави Катерини Ямщикової, на масці влучань працювали усі відповідні служби, оперативний штаб фіксував наслідки атаки.
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