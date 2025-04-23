Права споживача: хто відповідає за збереження речей у камері схову в торговельних закладах

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 83

Коли ви заходите до магазину, залишати особисті речі у камері схову — ваше право, а не обов’язок. На це звертає увагу Держпродспоживслужба. Важливо знати: за збереження залишених речей у камері схову несе відповідальність адміністрація закладу торгівлі. Це визначено частиною 3 статті 937 Цивільного кодексу України. У разі зникнення речей магазин зобов’язаний компенсувати їх вартість у повному обсязі.