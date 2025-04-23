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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили жінку, яка заплатила 3000 доларів за оформлення ІІ групи інвалідності

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 410 Коментарів: 1

 

Під час досудового розслідування обвинувачена визнала свою вину та уклала угоду зі слідством

На Полтавщині судили жінку, яка заплатила 3000 доларів за оформлення фіктивної інвалідності ІІ групи. Про це стало відомо із вироку Гребінківського районного суду від 18 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що у червні 2024 року обвинувачена звернулася до жінки, щодо якої наразі порушено окреме кримінальне провадження, яка могла б допомогти з оформленням інвалідності. Під час телефонної розмови вони домовилися про особисту зустріч у Гребінці, під час якої й обговорили усю процедуру встановлення фіктивної інвалідності.

Проте згодом спільниця обвинуваченої почала вимагати із тієї 3000 доларів хабаря - мовляв, ці кошти потрібно передати іншим службовим особам, які так само допомагають із встановленням статусу інвалідності. Жінка погодилася і попросила кілька днів, аби зібрати необхідну суму. 5 вересня вона прийшла до своєї спільниці додому та принесла їй 3000 доларів, що на той час по курсу становили 123 тисячі 829 гривень. Проте спільниця ці кошти нікому не передавала, а залишила їх у себе.

10 вересня обвинувачена приїхала до Полтавської обласної МСЕК, де їй видали довідку про встановлення ІІ групи інвалідності строком на два роки.

Під час досудового розслідування жінка беззаперечно визнала себе винною у скоєному та уклала угоду про співпрацю із правоохоронцями. Провадження тривало за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища).

Суд розглянув усі матеріали справи і визнав жінку винною у скоєному та призначив їй покарання у вигляді 1000 неоподаткованих мінімумів штрафу, що становить 17 тисяч гривень.

Додамо, що, ймовірно, мова йде про голову Полтавської МСЕК та спільницю, яких викрили на «штампуванні» фіктивних довідок про інвалідність дружинам військовозобов’язаних чоловіків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ye.ua
Теги: суд вирок суду хабар інвалідність МСЕК
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Коментарі: 1

1 414
evil:
Сьогодні, 09:00

Це все безперечно ганебно. Але до Корфа, Іваняна, пупа Реївки Терещенка за аналонічні дії чомусь претензій гемає.


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