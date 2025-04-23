Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву пошкоджено офіс «Полтавської хвилі»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 355

 

Зокрема, пошкоджень зазнали стеля будівлі, освітлення та внутрішні конструкції

Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву пошкоджень зазнав офіс полтавських колег, журналістів інтернет-видання «Полтавська хвиля». Фотографіями пошкодженого приміщення вони діляться у себе на сайті.

Внаслідок ударної хвилі пошкоджень зазнала стеля будівлі, деформоване освітлення та частково зруйновані внутрішні конструкції. На щастя, обійшлося без жертв.

 

Колеги пишуть: попри те, що окремі ділянки офісного приміщення наразі непридатні для роботи через загрозу подальших обвалів, вони все ж продовжують виконувати свою роботу. Частина стелі обвалилася, металеві елементи конструкцій були деформовані, світильники вирвані з кріплень і звисають зі стелі.

 

У момент обстрілу ніхто з працівників не постраждав. Ми продовжуємо роботу попри все і закликаємо небайдужих підтримати нас донатом або підпискою. Зробити це можна тут, — додають у «Полтавській хвилі».

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські безпілотники атакували Полтаву. Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Мешканці також повідомляли про перебої з електропостачанням.

За словами т. в. о. мера Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучань працювали усі відповідні служби, оперативний штаб фіксував наслідки атаки. 

За даними пресслужби Державної служби надзвичайних ситуацій України, під атакою дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.

Станом на 07.50 відомо про шістьох постраждалих. Троє людей від госпіталізації відмовилися, інших трьох ушпиталили. Одна людина перебуває у тяжкому стані.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська хвиля
Теги: журналісти офіс Полтавська хвиля дронова атака пошкодження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх