Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву пошкоджено офіс «Полтавської хвилі»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 355

Внаслідок нічної дронової атаки на Полтаву пошкоджень зазнав офіс полтавських колег, журналістів інтернет-видання «Полтавська хвиля». Фотографіями пошкодженого приміщення вони діляться у себе на сайті.

Внаслідок ударної хвилі пошкоджень зазнала стеля будівлі, деформоване освітлення та частково зруйновані внутрішні конструкції. На щастя, обійшлося без жертв.

Колеги пишуть: попри те, що окремі ділянки офісного приміщення наразі непридатні для роботи через загрозу подальших обвалів, вони все ж продовжують виконувати свою роботу. Частина стелі обвалилася, металеві елементи конструкцій були деформовані, світильники вирвані з кріплень і звисають зі стелі.

У момент обстрілу ніхто з працівників не постраждав. Ми продовжуємо роботу попри все і закликаємо небайдужих підтримати нас донатом або підпискою. Зробити це можна тут, — додають у «Полтавській хвилі».

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські безпілотники атакували Полтаву. Станом на 00.10 зафіксовані влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільної інфраструктури у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Мешканці також повідомляли про перебої з електропостачанням.

За словами т. в. о. мера Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучань працювали усі відповідні служби, оперативний штаб фіксував наслідки атаки.

За даними пресслужби Державної служби надзвичайних ситуацій України, під атакою дронів опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.

Станом на 07.50 відомо про шістьох постраждалих. Троє людей від госпіталізації відмовилися, інших трьох ушпиталили. Одна людина перебуває у тяжкому стані.