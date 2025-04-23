На Кременчуччині рятувальники загасили дві пожежі в екосистемах

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 128

У ніч із 22 на 23 квітня рятувальники Кременчуччини загасили дві пожежі на відкритих територіях. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так близько 21.00 загорілася суха рослинність в одному з сіл Семенівської громади. У вогні вигоріло близько 0,2 га території. Рятувальникам вдалося загасити вогонь без подальшого його розповсюдження.

Також близько 00.38 горів сухостій і у Градизьку. Пожежа знищила близько 0,4 га території. Гасили вогонь рятувальники одного підрозділу ДСНС та Градизька місцева пожежна охорона.

Травмованих чи загиблих внаслідок загорянь немає. Причини виникнення пожеж встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні та завтра у Кременчуці та на Полтавщині прогнозують високий рівень пожежної небезпеки.