У Горішніх Плавнях водійка KIA збила 16-річного мопедиста — хлопця госпіталізували

23 квітня близько 16.00 у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль KIA зіткнувся з електромопедом. Унаслідок аварії постраждав 16-річний водій мопеда — його госпіталізували. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними, за кермом KIA перебувала 46-річна жінка. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості.
На місці працює слідчо-оперативна група та патрульні Горішніх Плавнів.
Нагадаємо, що 18 квітня на трасі поблизу села Вишняки Хорольської громади водій збив пішохідку на смерть та втік з місця події.
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