На Полтавщині водій на смерть збив пішоходку та втік: поліція розшукала винного

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 81

На Полтавщині водій збив пішохідку на смерть та втік з місця події. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася у п’ятницю, 18 квітня, близько 10.00 на трасі поблизу села Вишняки Хорольської громади. Тіло жінки на узбіччі дороги помітили місцеві мешканці і повідомили до поліції. На місці правоохоронці встановили, що на тілі загиблої є сліди дорожньо-транспортної пригоди. Встановили її особу — це 77-річна жителька Семенівської громади.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, до пошуків винуватця аварії залучили оперативників управління карного розшуку, слідчих слідчого управління поліції Полтавщини, а також максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та Хорольщини.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій вдалося встановити водія, який ймовірно здійснив ДТП та залишив місце події, а також причетний транспортний засіб Nissan Leaf. У результаті оперативно-розшукових заходів слідчі затримали 40-річного водія в місті Дніпро, — додає Рекун.

Водієві уже повідомили про підозру у скоєному та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування слідчі проводять за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Також поліція вирішує питання про обрання водієві запобіжного заходу.

Усі причини та обставини аварії встановлює слідство.

Нагадаємо, днями у Полтаві легковик збив жінку на пішохідному переході — жінку госпіталізували до лікарні.