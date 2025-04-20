Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій на смерть збив пішоходку та втік: поліція розшукала винного

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 81

 

Винуватцю аварії повідомили про підозру та затримали, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу

На Полтавщині водій збив пішохідку на смерть та втік з місця події. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася у п’ятницю, 18 квітня, близько 10.00 на трасі поблизу села Вишняки Хорольської громади. Тіло жінки на узбіччі дороги помітили місцеві мешканці і повідомили до поліції. На місці правоохоронці встановили, що на тілі загиблої є сліди дорожньо-транспортної пригоди. Встановили її особу — це 77-річна жителька Семенівської громади.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, до пошуків винуватця аварії залучили оперативників управління карного розшуку, слідчих слідчого управління поліції Полтавщини, а також максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та Хорольщини.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій вдалося встановити водія, який ймовірно здійснив ДТП та залишив місце події, а також причетний транспортний засіб Nissan Leaf. У результаті оперативно-розшукових заходів слідчі затримали 40-річного водія в місті Дніпро, — додає Рекун.

Водієві уже повідомили про підозру у скоєному та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування слідчі проводять за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Також поліція вирішує питання про обрання водієві запобіжного заходу.

Усі причини та обставини аварії встановлює слідство.

Нагадаємо, днями у Полтаві легковик збив жінку на пішохідному переході — жінку госпіталізували до лікарні.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП збили людину поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх