Порядок у Кременчуці та області забезпечували поліція, нацгвардійці та представники добровольчих формувань
У Кременчуці та на Полтавщині 19 і 20 квітня під час великодніх богослужінь порушень правопорядку не відбулося. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Усі урочистості пройшли з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.
Посилену охорону публічного порядку та безпеки в Полтавській області забезпечували близько тисячі поліціянтів, нацгвардійців, представників добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань.
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