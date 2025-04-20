На Полтавщині великодні богослужіння минули без порушень правопорядку — поліція

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 0

Порядок у Кременчуці та області забезпечували поліція, нацгвардійці та представники добровольчих формувань

У Кременчуці та на Полтавщині 19 і 20 квітня під час великодніх богослужінь порушень правопорядку не відбулося. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Усі урочистості пройшли з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.

Посилену охорону публічного порядку та безпеки в Полтавській області забезпечували близько тисячі поліціянтів, нацгвардійців, представників добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань.







