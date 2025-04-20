Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 21 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: пров. Новогеоргіївський (буд. 10-А);

пров. Парковий (буд. 2-Б);

пров. Фізкультурний (буд. 1-22);

вул. Щаслива (буд. 2-38);

пров. Композитора Вербицького (буд. 2-Б-16);

вул. Давида Кострова (буд. 2/37);

вул. Капітана Мовчана (буд. 1-26);

пров. Марії Примаченко (буд. 2-25);

туп. Миколи Сціборського (буд. 7);

вул. Паризька (буд. 2/32-12);

вул. Рєпіна (буд. 2/26-8);

вул. Максима Кривоноса (буд. 26-40);

вул. Івана Дзюби (буд. 3-36);

пров. Композитора Вербицького (буд. 1);

вул. Паризька (буд. 14/35);

пров. Південний (буд. 3,-26);

вул. Рєпіна (буд. 1-А-20/26);

вул. Басейна (буд. );

вул. Батуринська (буд. 19-А);

вул. Деповська (буд. 62-101);

вул. Миколи Кучми (буд. 65-92);

пров. Новоіванівський (буд. 1/3-21);

вул. Новоіванівська (буд. 17-А-38);

вул. Силікатна (буд. 1/19-15);

пров. Силікатний (буд. 1-17/18);

пров. Тихий (буд. 1, 2-Б, 4, 6, 8);

вул. Ярмаркова (буд. 2-А-20);

пров. Столярний (буд. 1-22);

вул. Басейна (буд. 4-24);

вул. Дмитра Демидюка, 7-42;

вул. Євгена Коновальця, 52-70;

пров. Прорізний, 17-37;

вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;

пров. О. Герцена, 3-9Б;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

вул. Військова, 18/56;

вул. Вячеслава Чорновола, 19-45;

вул. Миколи Кучми, 62;

вул. О.Гончара, 32-63;

вул. Редутна, 41-92;

просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88;

вул. Кавалерійська, 1/56-11А;

вул. Олександрійська, 28-89;

пров. Транспортний, 1-28;

пров. Шкільний, 18/5;

пров. Уласа Самчука, 17;

вул. Чередницька, 30-79;

пров. Чередницький, 4;

вул. Василя Симоненка, 16/1;

вул. Газопровідна, 4-30;

туп. Глобинський, 16-41А;

туп. Данила Апостола, 1/25-12;

вул. Ігоря Сікорського, 2/54;

вул. Марка Кропивницького, 1-52;

пров. Марка Кропивницького, 1-14;

вул. Хімічна, 1/2. З 8.00 до 18.00: просп. Свободи (буд. 73-А, 75, 77, 79, 81);

вул. Героїв УПА (буд. 6, 8, 10). З 8.00 до 19.00: вул. Євгена Патона (буд. 25);

вул. Олексія Древаля (буд. 182/1, 184, 186);

пров. Кузьми Скрябіна (буд. 2-В, 3);

туп. Урожайний (буд. 2);

вул. Київська (буд. 64-119);

вул. Ярова (буд. 1, 3, 5, 7);

просп. Полтавський (буд. 277/4, 279);

вул. Горліс-Горського (буд. 3, 3-А, 3-Б, 4, 5, 6, 8, 10). З 8.00 до 20.00: вул. Богдана Хмельницького, 24;

вул. Є.Коновальця, 5/1-15/8;

вул. І.Ткаченка, 1/22-21;

вул. Мане-Каце, 11;

вул. М.Чурай, 13;

вул. Небесної Сотні, 60, 64/2;

вул. Недогарська, 3;

вул. Нова, 2/1-14/16;

вул. Садова, 5-16;

пров. Сумський, 3-12;

пров. Черкаський, 3-16;

пров. Чорнобаївський, 11;

пров. Щемилівський, 19;

пров. В.Сосюри, 5.

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