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Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 288

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 21 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Новогеоргіївський (буд. 10-А);

  • пров. Парковий (буд. 2-Б);

  • пров. Фізкультурний (буд. 1-22);

  • вул. Щаслива (буд. 2-38);

  • пров. Композитора Вербицького (буд. 2-Б-16);

  • вул. Давида Кострова (буд. 2/37);
  • вул. Капітана Мовчана (буд. 1-26);
  • пров. Марії Примаченко (буд. 2-25);
  • туп. Миколи Сціборського (буд. 7);
  • вул. Паризька (буд. 2/32-12);
  • вул. Рєпіна (буд. 2/26-8);
  • вул. Максима Кривоноса (буд. 26-40);
  • вул. Івана Дзюби (буд. 3-36);
  • пров. Композитора Вербицького (буд. 1);
  • вул. Паризька (буд. 14/35);
  • пров. Південний (буд. 3,-26);
  • вул. Рєпіна (буд. 1-А-20/26);
  • вул. Басейна (буд. );
  • вул. Батуринська (буд. 19-А);
  • вул. Деповська (буд. 62-101);
  • вул. Миколи Кучми (буд. 65-92);
  • пров. Новоіванівський (буд. 1/3-21);
  • вул. Новоіванівська (буд. 17-А-38);
  • вул. Силікатна (буд. 1/19-15);
  • пров. Силікатний (буд. 1-17/18);
  • пров. Тихий (буд. 1, 2-Б, 4, 6, 8);
  • вул. Ярмаркова (буд. 2-А-20);
  • пров. Столярний (буд. 1-22);
  • вул. Басейна (буд. 4-24);
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42;
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70;
  • пров. Прорізний, 17-37;
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;
  • пров. О. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • вул. Військова, 18/56;
  • вул. Вячеслава Чорновола, 19-45;
  • вул. Миколи Кучми, 62;
  • вул. О.Гончара, 32-63;
  • вул. Редутна, 41-92;
  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88;
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А;
  • вул. Олександрійська, 28-89;
  • пров. Транспортний, 1-28;
  • пров. Шкільний, 18/5;
  • пров. Уласа Самчука, 17;
  • вул. Чередницька, 30-79;
  • пров. Чередницький, 4;
  • вул. Василя Симоненка, 16/1;
  • вул. Газопровідна, 4-30;
  • туп. Глобинський, 16-41А;
  • туп. Данила Апостола, 1/25-12;
  • вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
  • вул. Марка Кропивницького, 1-52;
  • пров. Марка Кропивницького, 1-14;
  • вул. Хімічна, 1/2.

З 8.00 до 18.00:

  • просп. Свободи (буд. 73-А, 75, 77, 79, 81);

  • вул. Героїв УПА (буд. 6, 8, 10).

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Євгена Патона (буд. 25);

  • вул. Олексія Древаля (буд. 182/1, 184, 186);

  • пров. Кузьми Скрябіна (буд. 2-В, 3);

  • туп. Урожайний (буд. 2);
  • вул. Київська (буд. 64-119);
  • вул. Ярова (буд. 1, 3, 5, 7);
  • просп. Полтавський (буд. 277/4, 279);
  • вул. Горліс-Горського (буд. 3, 3-А, 3-Б, 4, 5, 6, 8, 10).

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 24;

  • вул. Є.Коновальця, 5/1-15/8;

  • вул. І.Ткаченка, 1/22-21;

  • вул. Мане-Каце, 11;

  • вул. М.Чурай, 13;

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2;

  • вул. Недогарська, 3;

  • вул. Нова, 2/1-14/16;

  • вул. Садова, 5-16;

  • пров. Сумський, 3-12;

  • пров. Черкаський, 3-16;

  • пров. Чорнобаївський, 11;

  • пров. Щемилівський, 19;

  • пров. В.Сосюри, 5.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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