Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 21 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
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пров. Новогеоргіївський (буд. 10-А);
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пров. Парковий (буд. 2-Б);
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пров. Фізкультурний (буд. 1-22);
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вул. Щаслива (буд. 2-38);
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пров. Композитора Вербицького (буд. 2-Б-16);
- вул. Давида Кострова (буд. 2/37);
- вул. Капітана Мовчана (буд. 1-26);
- пров. Марії Примаченко (буд. 2-25);
- туп. Миколи Сціборського (буд. 7);
- вул. Паризька (буд. 2/32-12);
- вул. Рєпіна (буд. 2/26-8);
- вул. Максима Кривоноса (буд. 26-40);
- вул. Івана Дзюби (буд. 3-36);
- пров. Композитора Вербицького (буд. 1);
- вул. Паризька (буд. 14/35);
- пров. Південний (буд. 3,-26);
- вул. Рєпіна (буд. 1-А-20/26);
- вул. Басейна (буд. );
- вул. Батуринська (буд. 19-А);
- вул. Деповська (буд. 62-101);
- вул. Миколи Кучми (буд. 65-92);
- пров. Новоіванівський (буд. 1/3-21);
- вул. Новоіванівська (буд. 17-А-38);
- вул. Силікатна (буд. 1/19-15);
- пров. Силікатний (буд. 1-17/18);
- пров. Тихий (буд. 1, 2-Б, 4, 6, 8);
- вул. Ярмаркова (буд. 2-А-20);
- пров. Столярний (буд. 1-22);
- вул. Басейна (буд. 4-24);
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42;
- вул. Євгена Коновальця, 52-70;
- пров. Прорізний, 17-37;
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;
- пров. О. Герцена, 3-9Б;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- вул. Військова, 18/56;
- вул. Вячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Миколи Кучми, 62;
- вул. О.Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 41-92;
- просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88;
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А;
- вул. Олександрійська, 28-89;
- пров. Транспортний, 1-28;
- пров. Шкільний, 18/5;
- пров. Уласа Самчука, 17;
- вул. Чередницька, 30-79;
- пров. Чередницький, 4;
- вул. Василя Симоненка, 16/1;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- туп. Глобинський, 16-41А;
- туп. Данила Апостола, 1/25-12;
- вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
- вул. Марка Кропивницького, 1-52;
- пров. Марка Кропивницького, 1-14;
- вул. Хімічна, 1/2.
З 8.00 до 18.00:
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просп. Свободи (буд. 73-А, 75, 77, 79, 81);
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вул. Героїв УПА (буд. 6, 8, 10).
З 8.00 до 19.00:
-
вул. Євгена Патона (буд. 25);
-
вул. Олексія Древаля (буд. 182/1, 184, 186);
-
пров. Кузьми Скрябіна (буд. 2-В, 3);
- туп. Урожайний (буд. 2);
- вул. Київська (буд. 64-119);
- вул. Ярова (буд. 1, 3, 5, 7);
- просп. Полтавський (буд. 277/4, 279);
- вул. Горліс-Горського (буд. 3, 3-А, 3-Б, 4, 5, 6, 8, 10).
З 8.00 до 20.00:
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вул. Богдана Хмельницького, 24;
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вул. Є.Коновальця, 5/1-15/8;
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вул. І.Ткаченка, 1/22-21;
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вул. Мане-Каце, 11;
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вул. М.Чурай, 13;
-
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2;
-
вул. Недогарська, 3;
-
вул. Нова, 2/1-14/16;
-
вул. Садова, 5-16;
-
пров. Сумський, 3-12;
-
пров. Черкаський, 3-16;
-
пров. Чорнобаївський, 11;
-
пров. Щемилівський, 19;
-
пров. В.Сосюри, 5.
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