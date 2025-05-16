Торгівля з рук, залишені автівки та порушення ПДР у центрі міста: новий очільник патрульної поліції про проблеми міста

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 218

Сьогодні, 16 травня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради перед депутатами виступив новий очільник батальйону патрульної поліції Кременчука капітан Олег Гаранжа. До виконання своїх обов’язків у місті він приступив минулого тижня, тож сьогодні він розповів про перші виклики на новій посаді.

— Що стосується проблемних питань, ми їх із мером уже обговорили. Частково я вже ними займаюся, також поставив задачу і своїм підлеглим — вони також над ними уже працюють. Знаю про проблему торгівлі з рук, знаю про проблему залишених авто, про порушення правил дорожнього руху у центрі міста, — повідомив поліціянт.

У свою чергу мер Малецький додав, що місто зі свого боку допомагає та підтримує патрульну поліцію, зокрема у покращенні матеріально-технічної бази. Також на цей рік запланований ремонт у приміщенні батальйону патрульної поліції.

Нагадаємо, капітан поліції Олег Гаранжа замінив на посаду ексочільницю батальйону Альону Стрижак: її призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.



