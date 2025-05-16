Торгівля з рук, залишені автівки та порушення ПДР у центрі міста: новий очільник патрульної поліції про проблеми міста

У свою чергу мер пообіцяв допомогти із покращенням матеріально-технічної бази та ремонтом приміщення батальйону патрульної поліції
Сьогодні, 16 травня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради перед депутатами виступив новий очільник батальйону патрульної поліції Кременчука капітан Олег Гаранжа. До виконання своїх обов’язків у місті він приступив минулого тижня, тож сьогодні він розповів про перші виклики на новій посаді.
У свою чергу мер Малецький додав, що місто зі свого боку допомагає та підтримує патрульну поліцію, зокрема у покращенні матеріально-технічної бази. Також на цей рік запланований ремонт у приміщенні батальйону патрульної поліції.
Нагадаємо, капітан поліції Олег Гаранжа замінив на посаду ексочільницю батальйону Альону Стрижак: її призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.
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