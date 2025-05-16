У застосунку Резерв+ додали нові види відстрочки від мобілізації
Сьогодні, 17:02
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Тепер подати запит можна й тимчасово непридатним, а також військовим батькам із дитиною
У застосунку Резерв+ з’явилися нові можливості, повідомляє пресслужба Міноборони.
В оновленій версії додали ще два типи відстрочки від мобілізації:
- для людей із тимчасовою непридатністю (за висновком військово-лікарської комісії);
- для військовослужбовців, у яких є дитина до 18 років і чоловік/дружина теж служать у ЗСУ.
Як подати запит:
- Натисніть три крапки на головному екрані застосунку.
- Оберіть пункт «Подати запит на відстрочку».
- Виберіть відповідну категорію.
- Очікуйте на сповіщення з результатом.
За словами заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко, ціль розробників — забезпечити повну можливість оформлення всіх законних відстрочок онлайн.
Також в оновленні:
- Оновлено безпечний сертифікат — для надійнішої роботи застосунку;
- На фінальному етапі впровадження ще двох сервісів:
- відображення інформації про інвалідність (група);
- конкретизація порушень правил військового обліку (раніше була лише загальна позначка).
Щоб скористатися новими функціями, оновіть застосунок до останньої версії.
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