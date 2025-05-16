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У застосунку Резерв+ додали нові види відстрочки від мобілізації

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 159

 Тепер подати запит можна й тимчасово непридатним, а також військовим батькам із дитиною

У застосунку Резерв+ з’явилися нові можливості, повідомляє пресслужба Міноборони.

В оновленій версії додали ще два типи відстрочки від мобілізації:

  • для людей із тимчасовою непридатністю (за висновком військово-лікарської комісії);
  • для військовослужбовців, у яких є дитина до 18 років і чоловік/дружина теж служать у ЗСУ.

Як подати запит:

  • Натисніть три крапки на головному екрані застосунку.
  • Оберіть пункт «Подати запит на відстрочку».
  • Виберіть відповідну категорію.
  • Очікуйте на сповіщення з результатом.

За словами заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко, ціль розробників — забезпечити повну можливість оформлення всіх законних відстрочок онлайн.

Також в оновленні:

  • Оновлено безпечний сертифікат — для надійнішої роботи застосунку;
  • На фінальному етапі впровадження ще двох сервісів:
  • відображення інформації про інвалідність (група);
  • конкретизація порушень правил військового обліку (раніше була лише загальна позначка).

Щоб скористатися новими функціями, оновіть застосунок до останньої версії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Резерв+ Міноборони відстрочка
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