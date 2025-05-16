На Кременчуччині громаді повернуть 48 га землі: орендар використовував її не за призначенням

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Орендар намагався оскаржити рішення в апеляційному суді, проте його скаргу не задовольнили

На Кременчуччині суд зобов’язав орендаря повернути 48 га землі Градизькій громаді. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2014 році Святилівська сільська рада на підставі договору передала жителю Кременчука в оренду землю під випас худоби та сінокосіння. Проте фермер землю зорав і почав її використовувати для вирощення сільськогосподарських культур.

Прокурори виступили на захист інтересів Градизької громади — правонаступника Святилівської сільради — і довели порушення орендарем умов договору.

Кременчуківець із цим не погодився і спробував оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному суді, проте там його скаргу не задовольнили.

Нагадаємо, схожа ситуація трапилася і у 2023 році: житель Кременчука орендував землю у Новогалещинській громаді, проте замість того, щоб випасати там худобу, засіяв ділянку соєю.