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Кременчук, Освіта

До кінця року у Кременчуці планують розширити укриття ще у 10 закладах освіти

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 134

 

Роботи над укриттями у школах та дитсадках міста продовжуватимуться поступово

У Кременчуці до кінця року планують розширити укриття у 10 закладах освіти. Про це на засіданні сесії Кременчуцької міськради розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

За її словами, на цей рік заплановане будівництво укриття у ліцеї № 11. Схожа ситуація і в 11 закладах дошкільної освіти: до кінця року у деяких з них роботи з облаштування укриття хочуть завершити, а в деяких — розпочати.

— Проблеми у нас із Кременчуцькою гімназією № 2: зараз там виконуються роботи. І відповідно до плану роботи мають бути завершені до 1 серпня. По Кременчуцькому ліцею № 11 зараз відбувається коригування проєктно-кошторисної документації. Зараз уже більша частина цього проєкту зроблена, і планується, що у червні-липні роботи розпочнуться, а до 1 вересня завершаться, — повідомила Михайленко.

Також до 1 вересня планують завершити роботи з облаштування укриття і у закладі дошкільної освіти №41: кошти на це вже виділені, зараз завершується коригування проєктно-кошторисної документації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що двоє підрядників відмовилися братися за ремонт укриття у кременчуцькій гімназії №3.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття ліцей №11 гімназія № 2 дитсадки
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