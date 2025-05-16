Суд зняв арешт на майно та корпоративні права фігурантів нафтової справи у Кременчуці

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Йдеться про транспорт, нерухомість, паливо та частки у компаніях «Альфа Груп 77», «Інтерего», «Стандарт Оіл Компані», «Торговий дім Кременчук» і «Азарес». Причина — скасування підозри у справі БЕБ

Шевченківський районний суд Полтави ухвалив серію рішень про скасування арештів майна 5 кременчуцьких нафтових фірм і компаній — справа стосується ухилення від сплати податків у складі організованої групи, яку розслідує Бюро економічної безпеки.

Обмеження скасували щодо корпоративних прав «Альфа Груп 77», «Інтерего», «Стандарт Оіл Компані», «Торговий дім Кременчук» і «Азарес», а також арешт автотранспорту та пального. Підозру головному фігуранту, кременчуцькому бізнесмену Віталію Марченку, як організатору злочинної групи задля ухилення від сплати податків, скасували наприкінці квітня. Про це стало відомо з низки ухвал, які оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чому зняли арешт

29 квітня 2025 року суд скасував підозру Віталію Марченку. Після цього адвокати подали низку клопотань, аргументуючи їх тим, що підстави для арештів зникли.

Суд у кожному рішенні зазначив, що після скасування підозри продовження арештів є необґрунтованим. Частина ухвал раніше була оскаржена, але апеляція або підтвердила попередні рішення, або частково їх змінила.

Контекст

Кримінальне провадження БЕБ відкрите у 2023 році. Ідеться про ймовірні податкові злочини, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, створення фіктивних підприємств. У рамках слідства торік наклали арешт на корпоративні права компаній, пов’язаних із головним фігурантом, та на рухоме і нерухоме майно.

Нагадаємо, кременчуцького бізнесмена Віталія Марченка підозрювали у створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідчих, загальна сума завданих збитків державі перевищує понад 100 млн грн.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

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За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії.

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.