На Полтавщині завершується посівна кампанія — вже засіяно майже 510 тисяч гектар зернових

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Темпи посівної кампанії на полях Полтавщини не зменшуються. Аграрії активно проводять роботи, і на сьогодні вже засіяли майже 510 тисяч гектар зернових і зернобобових культур. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Станом на ранок 9 травня засіяно 423,2 тисячі га кукурудзи, 69,1 тисячі га ячменю, 9,6 тисячі га гороху, 4,5 тисячі га пшениці та 3,1 тисячі га вівса.

Полтавські аграрії сіють і технічні культури. Зокрема соняшником засіяно близько 378 тисяч га, соєю — 223,4 тисячі га.

— Фахівці сільського господарства дбають про майбутній урожай. Вдячні за сумлінну роботу на результат, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полтавщина є лідером в Україні за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур. А 12 березня ми повідомляли про початок весняно-польових робіт на Полтавщині.