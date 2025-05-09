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Бізнес/Робота, Полтавщина

На Полтавщині завершується посівна кампанія — вже засіяно майже 510 тисяч гектар зернових

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 102

 

Попри негоду аграрії активно проводять посівні роботи

Темпи посівної кампанії на полях Полтавщини не зменшуються. Аграрії активно проводять роботи, і на сьогодні вже засіяли майже 510 тисяч гектар зернових і зернобобових культур. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Станом на ранок 9 травня засіяно 423,2 тисячі га кукурудзи, 69,1 тисячі га ячменю, 9,6 тисячі га гороху, 4,5 тисячі га пшениці та 3,1 тисячі га вівса.

Полтавські аграрії сіють і технічні культури. Зокрема соняшником засіяно близько 378 тисяч га, соєю — 223,4 тисячі га.

— Фахівці сільського господарства дбають про майбутній урожай. Вдячні за сумлінну роботу на результат, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полтавщина є лідером в Україні за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур. А 12 березня ми повідомляли про початок весняно-польових робіт на Полтавщині.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина аграрії зернові Полтавська ОВА
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