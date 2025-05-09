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У Горішніх Плавнях розслідують можливу розтрату понад 3 млн грн на послугах бульдозера

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 84

 

Слідчі вважають, що фактична кількість годин роботи техніки була менша, а вартість — завищена

6 травня слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду дозволив поліції тимчасовий доступ до банківських документів у справі про можливу розтрату бюджетних коштів. Ідеться про кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 КК України — привласнення майна в особливо великих розмірах. Про це стало відомо з ухвали суду.

Слідчі підозрюють, що посадовці комунального підприємства Горішньоплавнівської міської ради у змові з приватним підприємцем укладали договори на завищену вартість послуг бульдозера для міського сміттєзвалища. Йдеться про три договори на загальну суму понад 3,7 млн грн, укладені впродовж 2024 року.

Згідно з матеріалами слідства:

  • за одним із договорів на 1,56 млн грн послуги мали бути надані до 30 вересня;
  • за другим — на таку ж суму, але вже протягом місяця;
  • за третім — ще на 1,04 млн грн до кінця року (пізніше суму зменшили до 676 тис. грн).

Слідчі вважають, що фактична кількість годин роботи техніки була менша, а вартість — завищена. 

Нагадаємо, торік Кременчуцька окружна прокуратура подала позов до виконавчого комітету Горішньоплавнівської міськради через стихійне сміттєзвалище, що утворилось поблизу одного з сіл громади. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: mistovechirne.in.ua
Теги: Горішні Плавні
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