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Кременчуцька прокуратура позиватиметься до міськради Горішніх Плавнів через сміттєзвалище

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 349

Орган місцевого самоврядування не вживає заходів для його ліквідації, заявили у прокуратурі

Кременчуцька окружна прокуратура подала позов до виконавчого комітету Горішньоплавнівської міськради через стихійне сміттєзвалище, що утворилось поблизу одного з сіл громади. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 24 червня. 

За словами правоохоронців, звалище утворилось біля села Григоро-Бригадирівка через неконтрольоване вивезення сміття, водночас орган місцевого самоврядування не вживає заходів для його ліквідації.

Прокуратура позивається в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Центрального округу до виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради. Позов розглядатиме Полтавський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, станом лютий 2024 року на території Полтавської області понад 400 га площі займають сміттєзвалища. Загалом в області налічується близько 523 сміттєзвалищ, з яких паспортизовані лиш 85.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: прокуратура Полтавщини сміттєзвалище
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