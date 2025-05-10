У серпні ветерани війни отримають грошову допомогу до Дня Незалежності: кому для цього потрібно написати заяву до ПФУ

Більшості ветеранів війни ця допомога буде нарахована автоматично, але декому буде потрібно звернутися з заявою до територіальних органів Пенсійного фонду України
До 34-ї річниці Незалежності України деякі категорії громадян отримають щорічну одноразову грошову допомогу. Пенсіонери отримають її разом з основною сумою пенсії за серпень. Цю допомогу їм нарахують автоматично — для цього нікуди звертатися не потрібно. А інші категорії, що мають право на цю виплату, мають звернутися до Пенсійного фонду або ж отримати її через свого роботодавця. Ветерани війни, які працюють або проходять військову службу та не є пенсіонерами, отримають гроші на рахунки військових частин, організацій, установ на підставі поданих ними заявок.
А ті ветерани, які мають право на цю виплату, але не є пенсіонером, ніде не працює та не проходить військову службу, для отримання допомоги потрібно подати до територіальних органів Пенсійного фонду України заяву у довільній формі.
У заяві необхідно вказати особисті дані, реквізити банківського рахунку та документи, що підтверджують право на виплату.
Заяви приймаються до 1 серпня 2025 року, а у разі відсутності можливості — до 1 жовтня 2025 року.
Подати заяву можна:
Минулого року ПФУ повідомляло, що одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності отримали понад 470 тисяч пенсіонерів.
Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кабінет Міністрів України 29 квітня ухвалив постанову №486, якою затверджено розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.
Розміри виплат:
Виплати будуть здійснені до 24 серпня 2025 року.
У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.