У серпні ветерани війни отримають грошову допомогу до Дня Незалежності: кому для цього потрібно написати заяву до ПФУ

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 91

Більшості ветеранів війни ця допомога буде нарахована автоматично, але декому буде потрібно звернутися з заявою до територіальних органів Пенсійного фонду України

До 34-ї річниці Незалежності України деякі категорії громадян отримають щорічну одноразову грошову допомогу. Пенсіонери отримають її разом з основною сумою пенсії за серпень. Цю допомогу їм нарахують автоматично — для цього нікуди звертатися не потрібно. А інші категорії, що мають право на цю виплату, мають звернутися до Пенсійного фонду або ж отримати її через свого роботодавця. Ветерани війни, які працюють або проходять військову службу та не є пенсіонерами, отримають гроші на рахунки військових частин, організацій, установ на підставі поданих ними заявок.

А ті ветерани, які мають право на цю виплату, але не є пенсіонером, ніде не працює та не проходить військову службу, для отримання допомоги потрібно подати до територіальних органів Пенсійного фонду України заяву у довільній формі.

У заяві необхідно вказати особисті дані, реквізити банківського рахунку та документи, що підтверджують право на виплату.

Заяви приймаються до 1 серпня 2025 року, а у разі відсутності можливості — до 1 жовтня 2025 року.

Подати заяву можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі за місцем проживання;

поштою — на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпотал електронних послуг ПФУ з електронним підписом.

Минулого року ПФУ повідомляло, що одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності отримали понад 470 тисяч пенсіонерів.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кабінет Міністрів України 29 квітня ухвалив постанову №486, якою затверджено розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Розміри виплат:

3 100 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, колишні малолітні в’язні концтаборів із інвалідністю;

2 900 грн — особи з інвалідністю II групи;

2 700 грн — особи з інвалідністю III групи;

1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, неповнолітні в’язні концтаборів, діти, народжені у місцях примусового тримання;

3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 грн — члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць, дружини/чоловіки померлих ветеранів та жертв переслідувань, які не одружилися вдруге;

450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів, особи, насильно вивезені на роботи, діти партизанів і підпільників.

Виплати будуть здійснені до 24 серпня 2025 року.

У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.