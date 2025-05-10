Сьогодні на Кременчуччині проводитимуть навчальні стрільби — Полтавська ОВА

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 71

Сьогодні, 10 травня, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму телеграм-каналі.

— Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! — зазначив він.

Нагадаємо, 8-го травня, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.