Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Сьогодні, 14:04
Переглядів: 2
Виплати здійснюватимуть до 24 серпня — розмір залежить від статусу отримувача
Кабінет Міністрів України 29 квітня ухвалив постанову №486, якою затверджено розміри разової грошової допомоги для ветеранів війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань. Виплати будуть приурочені до Дня Незалежності України.
Розміри виплат:
- 3 100 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, колишні малолітні в’язні концтаборів із інвалідністю;
- 2 900 грн — особи з інвалідністю II групи;
- 2 700 грн — особи з інвалідністю III групи;
- 1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, неповнолітні в’язні концтаборів, діти, народжені у місцях примусового тримання;
- 3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- 650 грн — члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць, дружини/чоловіки померлих ветеранів та жертв переслідувань, які не одружилися вдруге;
- 450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів, особи, насильно вивезені на роботи, діти партизанів і підпільників.
Виплати буде здійснено до 24 серпня 2025 року.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.