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Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2

 Виплати здійснюватимуть до 24 серпня — розмір залежить від статусу отримувача

Кабінет Міністрів України 29 квітня ухвалив постанову №486, якою затверджено розміри разової грошової допомоги для ветеранів війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань. Виплати будуть приурочені до Дня Незалежності України.

Розміри виплат:

  • 3 100 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, колишні малолітні в’язні концтаборів із інвалідністю;
  • 2 900 грн — особи з інвалідністю II групи;
  • 2 700 грн — особи з інвалідністю III групи;
  • 1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, неповнолітні в’язні концтаборів, діти, народжені у місцях примусового тримання;
  • 3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  • 650 грн — члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць, дружини/чоловіки померлих ветеранів та жертв переслідувань, які не одружилися вдруге;
  • 450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів, особи, насильно вивезені на роботи, діти партизанів і підпільників.

Виплати буде здійснено до 24 серпня 2025 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: День Незалежності виплати
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