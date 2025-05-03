Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень

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Виплати здійснюватимуть до 24 серпня — розмір залежить від статусу отримувача

Кабінет Міністрів України 29 квітня ухвалив постанову №486, якою затверджено розміри разової грошової допомоги для ветеранів війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань. Виплати будуть приурочені до Дня Незалежності України. Розміри виплат: 3 100 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, колишні малолітні в’язні концтаборів із інвалідністю;

2 900 грн — особи з інвалідністю II групи;

2 700 грн — особи з інвалідністю III групи;

1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, неповнолітні в’язні концтаборів, діти, народжені у місцях примусового тримання;

3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 грн — члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць, дружини/чоловіки померлих ветеранів та жертв переслідувань, які не одружилися вдруге;

450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів, особи, насильно вивезені на роботи, діти партизанів і підпільників. Виплати буде здійснено до 24 серпня 2025 року. ПО ТЕМІ:

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