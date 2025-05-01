Кременчужанка просить підтримати петицію щодо ранкової хвилини мовчання по всьому місту

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 195

Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського №143/2022, загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, проводиться щодня о 9.00. У Кременчуці, з 24 лютого 2025 року о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала.

Кременчужанка Маргарита Єременко, яка є авторкою петиції щодо щоранкової хвилини мовчання, просить кожного дня через гучномовці повідомляти у 9.00 по всьому місту про хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих від агресії РФ військових та цивільних з зупинкою руху транспорту та містян.

Підтримати петицію можна ТУТ. Залишилось 20 днів.