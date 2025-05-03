На війні загинув випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Андрій Плєхов

На російсько-українській війні, 1 травня, героїчно загинув випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою лейтенант Державної прикордонної служби України Андрій Плєхов. Загинув захисник на Харківському напрямку.

— Андрій був випускником Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 2020 року. Після ліцею він продовжив свій шлях у Національній академії Державної прикордонної служби України, здобувши офіцерське звання.

Він був справжнім воїном, вірним товаришем, відповідальним командиром та щирою людиною. Його серце билося в унісон із серцями всіх, хто виборює свободу для України. Загинув, виконуючи свій обов’язок до кінця, — йдеться у повідомленні ліцею.