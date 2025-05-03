На Полтавщині попередили про сильний вітер до кінця дня

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає мешканців області про небезпечне метеорологічне явище I рівня небезпеки (жовтий рівень).
У найближчу годину та до кінця доби 3 травня по області очікуються пориви вітру 15–20 м/с.
Мінлива хмарність.
Наприкінці дня місцями — невеликий короткочасний дощ.
Вітер — південно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 20 м/с.
Температура повітря — від +16 до +21°С.
Не паркуйте авто під деревами чи старими конструкціями.
Уникайте перебування біля рекламних щитів, ліній електропередач.
Закрийте вікна і балкони у квартирах.
На вулиці тримайтеся подалі від дерев та хитких споруд.
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