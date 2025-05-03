На Полтавщині попередили про сильний вітер до кінця дня

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 116

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає мешканців області про небезпечне метеорологічне явище I рівня небезпеки (жовтий рівень). У найближчу годину та до кінця доби 3 травня по області очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Прогноз погоди на 3 травня: Мінлива хмарність.

Наприкінці дня місцями — невеликий короткочасний дощ.

Вітер — південно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 20 м/с.

Температура повітря — від +16 до +21°С. Що робити у разі сильного вітру: Не паркуйте авто під деревами чи старими конструкціями.

Уникайте перебування біля рекламних щитів, ліній електропередач.

Закрийте вікна і балкони у квартирах.

На вулиці тримайтеся подалі від дерев та хитких споруд.

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