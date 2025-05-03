На Полтавщині розшукують 74-річну Віру Костекову — зникла три дні тому у Чутівській громаді

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 173

У Полтавському районі вже третю добу тривають пошуки Віри Костекової, 74-річної мешканки села Левенцівка, яка зникла 1 травня. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Жінка пішла з дому та не повернулася. За попередніми даними, разом із нею може бути собака білого кольору з рудими плямами.

Прикмети зниклої:

зріст — близько 165 см,

худорлявої статури,

волосся — сиве,

була одягнена в темний піджак, чорну спідницю та білу хустку.

До пошуків залучені:

особовий склад відділу поліції №3 (м. Карлівка),

кінологи,

криміналісти слідчого управління,

рятувальники,

жителі Чутівської громади.

Тих, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розшуку, просять телефонувати за номерами: