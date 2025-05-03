На Полтавщині розшукують 74-річну Віру Костекову — зникла три дні тому у Чутівській громаді

У Полтавському районі вже третю добу тривають пошуки Віри Костекової, 74-річної мешканки села Левенцівка, яка зникла 1 травня. Про це повідомили у поліції Полтавської області.
Жінка пішла з дому та не повернулася. За попередніми даними, разом із нею може бути собака білого кольору з рудими плямами.
Прикмети зниклої:
До пошуків залучені:
Тих, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розшуку, просять телефонувати за номерами:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.