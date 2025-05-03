У Полтаві чоловік підпалив Mazda CX5

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 295

Палія затримали, йому загрожує до 10 років тюрми

У Полтаві поліція затримала чоловіка, який підозрюється у підпалі легковика Mazda CX5. Пожежа сталася вранці 2 травня на вулиці Гетьмана в Київському районі міста. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Займання побачив перехожий, а водій, що проїздив повз, самотужки загасив вогонь. Правоохоронці з’ясували, що причиною загоряння був умисний підпал.

— Підозрюваним виявився 39-річний полтавець. Його затримали. Чоловікові повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, — прокоментував начальник відділу поліції №1 Станіслав Коротаєв.

Слідчі під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Санкція статті — до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно за добу на Полтавщині згоріло кілька автівок та гаражів.