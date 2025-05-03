У Полтаві чоловік підпалив Mazda CX5

У Полтаві поліція затримала чоловіка, який підозрюється у підпалі легковика Mazda CX5. Пожежа сталася вранці 2 травня на вулиці Гетьмана в Київському районі міста. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Займання побачив перехожий, а водій, що проїздив повз, самотужки загасив вогонь. Правоохоронці з’ясували, що причиною загоряння був умисний підпал.
Слідчі під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Санкція статті — до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно за добу на Полтавщині згоріло кілька автівок та гаражів.
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