Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У суботу, 10 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Андрія Ізюмова;
пров. Андрія Ізюмова;
пр-д Андрія Ізюмова;
вул. Бажана;
туп. Бажана;
вул. Барвінкова;
вул. Бориса Чичибабіна;
вул. Броніслава Урбанського;
вул. Бузкова;
вул. Вадима Кришталя;
вул. Василя Симоненка;
вул. Віктора Баранова;
вул. Володимира Винниченка;
вул. Газопровідна;
туп. Газопровідний;
вул. Гетьманська;
туп. Глобинський;
пров. Григорія Ашкаренка;
пров. Давида Гурамішвілі;
туп. Данила Апостола;
вул. Данила Галицького;
вул. Експресівська;
пров. Ємельяненко;
туп. Івана Айвазовського;
вул. Івана Нагнибіди;
вул. Ігоря Сікорського;
пров. Караванний;
туп. Кармелюка;
пров. Князя Вітовта;
вул. Кобзарська;
вул. Козацька;
вул. Комишанська;
туп. Кременецький;
вул. Марка Вовчка;
вул. Марка Кропивницького;
пров. Микити Клєцкова;
вул. Миколи Міхновського;
вул. Михайла Грушевського;
вул. Михайла Калачевського;
вул. Мрії;
вул. Ніни Крюкової;
вул. Новомиргородська;
вул. Олександра Чайки;
вул. Олени Пчілки;
вул. Якова Петруся;
вул. Підводника Коваленка;
вул. Полковника Оксанченка;
пров. Полтавський;
просп. Полтавський;
вул. Ананія Размислова;
пров. Ананія Размислова;
вул. Ракетна;
вул. Рокитнянська;
вул. Северина Наливайка;
вул. Сергія Кульчицького;
вул. Соснівська;
пров. Фізкультурний;
вул. Хімічна;
вул. Хортицька;
пров. Якова Петруся;
вул. Василя Симоненка;
просп. Лесі Українки;
вул. Горліс-Горського;
просп. Полтавський, 5-44/2;
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
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