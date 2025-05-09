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Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 10 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Ізюмова;

  • пров. Андрія Ізюмова;

  • пр-д Андрія Ізюмова;

  • вул. Бажана;

  • туп. Бажана;

  • вул. Барвінкова;

  • вул. Бориса Чичибабіна;

  • вул. Броніслава Урбанського;

  • вул. Бузкова;

  • вул. Вадима Кришталя;

  • вул. Василя Симоненка;

  • вул. Віктора Баранова;

  • вул. Володимира Винниченка;

  • вул. Газопровідна;

  • туп. Газопровідний;

  • вул. Гетьманська;

  • туп. Глобинський;

  • пров. Григорія Ашкаренка;

  • пров. Давида Гурамішвілі;

  • туп. Данила Апостола;

  • вул. Данила Галицького;

  • вул. Експресівська;

  • пров. Ємельяненко;

  • туп. Івана Айвазовського;

  • вул. Івана Нагнибіди;

  • вул. Ігоря Сікорського;

  • пров. Караванний;

  • туп. Кармелюка;

  • пров. Князя Вітовта;

  • вул. Кобзарська;

  • вул. Козацька;

  • вул. Комишанська;

  • туп. Кременецький;

  • вул. Марка Вовчка;

  • вул. Марка Кропивницького;

  • пров. Микити Клєцкова;

  • вул. Миколи Міхновського;

  • вул. Михайла Грушевського;

  • вул. Михайла Калачевського;

  • вул. Мрії;

  • вул. Ніни Крюкової;

  • вул. Новомиргородська;

  • вул. Олександра Чайки;

  • вул. Олени Пчілки;

  • вул. Якова Петруся;

  • вул. Підводника Коваленка;

  • вул. Полковника Оксанченка;

  • пров. Полтавський;

  • просп. Полтавський;

  • вул. Ананія Размислова;

  • пров. Ананія Размислова;

  • вул. Ракетна;

  • вул. Рокитнянська;

  • вул. Северина Наливайка;

  • вул. Сергія Кульчицького;

  • вул. Соснівська;

  • пров. Фізкультурний;

  • вул. Хімічна;

  • вул. Хортицька;

  • пров. Якова Петруся;

  • вул. Василя Симоненка;

  • просп. Лесі Українки;

  • вул. Горліс-Горського;

  • вул. Експресівська, 1-48;
  • вул. Полковника Оксанченка, 2.

З 8.00 до 17.00:

  • просп. Полтавський, 5-44/2;

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • просп. Полтавський, 32А-48.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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