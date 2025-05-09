Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 276

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 10 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: вул. Андрія Ізюмова;

пров. Андрія Ізюмова;

пр-д Андрія Ізюмова;

вул. Бажана;

туп. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Василя Симоненка;

вул. Віктора Баранова;

вул. Володимира Винниченка;

вул. Газопровідна;

туп. Газопровідний;

вул. Гетьманська;

туп. Глобинський;

пров. Григорія Ашкаренка;

пров. Давида Гурамішвілі;

туп. Данила Апостола;

вул. Данила Галицького;

вул. Експресівська;

пров. Ємельяненко;

туп. Івана Айвазовського;

вул. Івана Нагнибіди;

вул. Ігоря Сікорського;

пров. Караванний;

туп. Кармелюка;

пров. Князя Вітовта;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Комишанська;

туп. Кременецький;

вул. Марка Вовчка;

вул. Марка Кропивницького;

пров. Микити Клєцкова;

вул. Миколи Міхновського;

вул. Михайла Грушевського;

вул. Михайла Калачевського;

вул. Мрії;

вул. Ніни Крюкової;

вул. Новомиргородська;

вул. Олександра Чайки;

вул. Олени Пчілки;

вул. Якова Петруся;

вул. Підводника Коваленка;

вул. Полковника Оксанченка;

пров. Полтавський;

просп. Полтавський;

вул. Ананія Размислова;

пров. Ананія Размислова;

вул. Ракетна;

вул. Рокитнянська;

вул. Северина Наливайка;

вул. Сергія Кульчицького;

вул. Соснівська;

пров. Фізкультурний;

вул. Хімічна;

вул. Хортицька;

пров. Якова Петруся;

вул. Василя Симоненка;

просп. Лесі Українки;

вул. Горліс-Горського;

вул. Експресівська, 1-48;

вул. Полковника Оксанченка, 2. З 8.00 до 17.00: просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна;

вул. Вільної України, 3-14;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Платухіна, 3-23;

просп. Полтавський, 32А-48.

Поділитись новиною



