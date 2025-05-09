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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік ударив знайомого уламком пляшки в груди — суд виніс вирок

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 149

Спершу прокуратура звинувачувала чоловіка у замаху на вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України), однак суд перекваліфікував дії на умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 КК)

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок 27-річному кременчуківцю, який у листопаді минулого року вдарив знайомого уламком пляшки під час конфлікту біля під’їзду будинку на вул. Університетській. Потерпілий вижив, отримавши тяжке поранення в груди. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в судовому реєстрі 8 травня.

Як встановив суд, у ніч на 5 листопада між учасниками конфлікту виникла словесна сварка, що переросла у штовханину. Обвинувачений розбив об паркан пляшку шампанського та вдарив чоловіка уламком у ліву частину грудей. У потерпілого було пошкоджено серце, він потрапив до реанімації з шоком 3-го ступеня.

Спершу прокуратура звинувачувала чоловіка у замаху на вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України), однак суд перекваліфікував дії на умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 КК).

Суд врахував, що обвинувачений сам викликав швидку, не тікав з місця події, сприяв слідству, а потерпілий не мав до нього претензій і не наполягав на суворому покаранні. У результаті суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив чоловіка від реального відбування покарання з випробувальним строком три роки.

Також йому скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Час, проведений у СІЗО, буде зараховано до строку.

Нагадаємо, у Кременчуці розслідують справу про вбивство під час сварки. Подія сталась у березні цьогоріч.

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Автор: Телеграф Джерело фото: volynnews.com/ілюстративне
Теги: замах на вбивство
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