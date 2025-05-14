Минулої ночі у Кременчуці загорілася автівка — пожежу гасили рятувальники ДСНС

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Сьогодні, 14 травня, о 04.17 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу автомобіля на вулиці Ярмаркова в Кременчуці. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля ВАЗ 2107 та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено відсік двигуна легкового автомобіля ВАЗ 2107.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу не давши вогню перекинутися на салон авто. До гасіння пожежі залучався підрозділ 16-ї ДПРЧ

Травмованих чи загиблих не зафіксовано. Причина пожежі встановлюється.