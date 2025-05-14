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Минулої ночі у Кременчуці загорілася автівка — пожежу гасили рятувальники ДСНС

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 193

 

Вогонь знищив відсік двигуна автомобіля ВАЗ 2107

Сьогодні, 14 травня, о 04.17 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу автомобіля на вулиці Ярмаркова в Кременчуці. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплено відсік двигуна легкового  автомобіля ВАЗ 2107 та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено відсік двигуна легкового автомобіля ВАЗ 2107.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу не давши вогню перекинутися на салон авто. До гасіння пожежі залучався підрозділ 16-ї ДПРЧ

Травмованих чи загиблих не зафіксовано. Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежа пожежа в машині Кременчук
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