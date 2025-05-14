У ніч на 14 травня російська армія атакувала Україну ракетою Іскандер та 145 ударними БпЛА

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Збито 80 російських безпілотників, ще 42 були локаційно втрачені без негативних наслідків

У ніч на 14 траня (із 19.30 13-го травня) російські війська атакували Україну балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни.

42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька „пташка“, і вона вбиває».