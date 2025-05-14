Уряд затвердив перелік ознак пропаганди ідеології «русского міра» для релігійних організацій – постанова Кабміну

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У постанові визначається порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».

Кабмін опублікував Порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра». Також затверджено перелік ознак пропаганди ідеології «русского міра». Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Згідно з додатком до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 9 травня 2025 р. №541, до таких ознак відносяться:

Обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України, під егідою РФ

Представлення так званої «спеціальної військової операції» як «священної війни», «протистояння бездуховному, безбожному Заходу»

Обґрунтування територіальних претензій та російської військової агресії, знищення суверенітету і територіальної цілісності України з посиланням на спільну історію, релігійні традиції, мовну спорідненість, історичну пам’ять

Заперечення існування української нації, української державності, права України на державний суверенітет з використанням ідей «триєдиної Русі», «триєдинства російського народу»

Виправдання експансії Московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху, російської духовності, особливу святість, «вселенськість» російського православ’я, одвічну боротьбу Росії із Заходом

Виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно-історичних релігійних традицій

Заперечення права українських церков на автокефалію

Поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує «триєдиному російському народу», зменшує його популяцію, а тому повинно жорстоко придушуватися, зокрема із застосуванням збройних сил

Обґрунтування російського месіанства та цивілізаторсько-просвітницької історичної ролі Росії у процесі становлення та розвитку Української держави

Виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої російської місії у світі

Поширення та роз’яснення ідей необхідності збирання «російських земель», що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи православні віруючі

Обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання «розділеного російського народу»

Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи й чи можна цьому протидіяти

У примітці до переліку зазначається, що не вважається пропагандою ідеології «русского міра» використання відповідних ідей у наукових, дослідницьких, освітніх, аналітичних цілях, якщо такі дії не мають на меті поширення чи підтримку відповідних ідей.

Сам Порядок визначає процедуру розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».