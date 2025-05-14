У Зінькові автобус збив жінку — поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 167 Коментарів: 1

13 травня близько 8.00 у місті Зіньків сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, автобус «ЗАЗ» під керуванням 52-річного водія наїхав на 66-річну місцеву мешканку. Унаслідок аварії жінку госпіталізували з травмами.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Причини та обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують водія, який збив жінку на переході й утік.