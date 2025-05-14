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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині винесли вирок жінці, яка задушила новонароджену дитину

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 588

 

Обвинувачена — багатодітна матір, яка вже виховує чотирьох дітей

На Полтавщині суд виніс вирок жінці, яка задушила свою новонароджену дитину. Про це стало відомо із вироку Шишацького районного суду від 8 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена — родом із села Бухуни на Миргородщині, одружена, має чотирьох неповнолітніх дітей, раніше не судима.

Відомо, що 31 січня у жінки почалися перейми. Вона мала змогу звернутися до лікарів, але вирішила народжувати самостійно вдома. Тому пішла до котельні, де й народила хлопчика. Пуповину вона розірвала руками, а немовля поклала у пластикове відро та накрила його мокрим одягом. Через деякий час немовля задихнулося і померло. 

Суд встановив, що жінка «обґрунтовано обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину», на основі чого вона уклала угоду про примирення із потерпілим (імовірно, своїм чоловіком, батьком дитини). Обвинувачена також повідомила, що вона беззаперечно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй злочину, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, раніше не судима і перебуває на 6-му тижні вагітності.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав жінку винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 Кримінального кодексу України) і призначив їй покарання строком на 5 років позбавлення волі. Проте відповідно до ст. 75 ККУ жінку від відбування покарання звільнили та призначили їй 3 роки іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях батьки залишили двомісячну доньку побитою в зачиненому будинку й вона потрапила до реанімації.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: новонароджена дитина вбивство немовля вирок суду
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