У Кременчуці розшукують водія, який збив жінку на переході й утік

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 50

Увечері 12 травня у Кременчуці на проспекті Лесі Українки, поблизу будинку №10, сталася дорожньо-транспортна пригода. Невстановлений автомобіль наїхав на жінку на пішохідному переході й зник із місця пригоди. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

Аварія сталася близько 23.10. Постраждала — 34-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували з травмами.

Наразі поліція розшукує автомобіль та водія, причетного до наїзду. Вирішується питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці просять очевидців події або тих, хто має будь-яку інформацію, звернутися за телефонами:

098-739-26-30

098-189-99-44

102.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Кременчука збили велосипедиста.