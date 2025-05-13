Кременчужан кличуть до бібліотеки на захід з нагоди Дня вишиванки (афіша)

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На заході кожен відвідувач зможе пройтися імпровізованим подіумом, продемонструвати усім свою вишиванку та розповісти про її історію

У четвер, 15 травня, усіх охочих кличуть до бібліотеки на захід з нагоди Дня вишиванки — етноподіум «Вишиванка: одяг, що єднає покоління». Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили його організатори.

На імпровізованому подіумі представники краєзнавчого музею разом із директоркою Аллою Гайшинською презентують колекцію автентичних вишиванок із фондів музею. Кременчуцька майстриня Наталія Рома представить відвідувачам дефіле своєї вишивки.

Гості заходу також дізнаються про життя та творчі доробки ще однієї талановитої людини — заслуженої майстрині народної творчості України, удостоєної звання «Герой України», яка володіла понад 300 видами вишивальної техніки, Віри Роїк.

Музичний супровід під час заходу створюватимуть викладачка бандури та вокалу дитячої музичної школи № 1 імені Миколи Лисенка, бандуристка ансамблю «Славутич» Ольга Миронова.

Також гості зможуть ознайомитися із книжковою виставкою «Витоки», на якій буде представлена підбірка літератури про роль вишиванки у житті українців, знаки й узори на вишивці, українське вбрання тощо.

Крім того, під час заходу кожен охочий зможе пройтися імпровізованим подіумом, продемонструвати усім свою вишиванку та розповісти про її історію.

Відбудеться захід у четвер, 15 травня, о 12.00 у приміщенні бібліотеки-філії № 2 за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на захід вільний.